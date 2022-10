Individuati 26 lidi balneari non in regola tra Napoli e Caserta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Quasi 2,5 milioni di euro non versati all’Erario e circa 27mila metri quadrati di superficie demaniale occupati abusivamente: sono i numeri dell’operazione “Blind Bath”, condotta dai finanzieri della Stazione Navale dii quali, nel corso delle indagini, hanno individuato 26 gestori di stabilimenti– tra, Bacoli (), Monte di Procida (), Pozzuoli (), Massa Lubrense () e Sessa Aurunca () – che, dal 2017 al 2021, non hanno versano i tributi locali. I finanzieri hanno anche segnalato alle amministrazioni comunali, oltre che all’Agenzia delle Entrate, il mancato accatastamento (che prevede sanzioni tra tra 268 a 8624 euro) di tutte le strutture ...

