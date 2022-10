Incidente sulla provinciale a Bottanuco | coinvolti due tir e un’auto

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 21 ottobre 2022). Ambulanza e Vigili del fuoco intervengono per unstradale avenerdì pomeriggio, 21 ottobre,strada170 in viale Industria. L’allarme è scattato poco dopo le 15, quando per motivi da chiarire sono rimastinell’due tir evettura. Ad essere soccorso un uomo di 56 anni, per il quale non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine stanno mettendo in sicurezza i mezzi riportandolistrada. Allertati anche i carabinieri del comando di Treviglio.