In scadenza il bonus psicologo | come richiederlo fino al 24 ottobre

Ilpatente sarà disponibile per 60 giorni dalla sua emissione e potrà essere utilizzato ... I giovani richiedenti dovranno rispettare anche un'altraper non perdere l'agevolazione: ......non ha ricevuto il pagamento a luglio 2022 può ancora ottenerlo Chi non ha ancora ricevuto il...e utilizzare il flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 20222 entro la...La misura introdotta per sostenere le spese relative all'assistenza psicologia ha avuto un grande successo, ma il tempo per richiedere il sussidio sta per scadere: la scadenza è fissata al 24 ottobre ...Rimangono ancora pochi giorni per richiedere il bonus psicologo. Scopriamo quando scade il termine per presentare la domanda ricordando a chi spetta e come utilizzarlo ...