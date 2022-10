In quanto a instabilità politica il Regno Unito non è la nuova Italia | è peggio

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ha vinto l’insalata. Era una diretta semiseria del tabloid Daily Star: da un lato la foto di Liz Truss, dall’altro un ciuffo di lattuga. «Chi durerà più a lungo?» la domanda. Assurda, ma non troppo, quando il governo della prima ministra iniziava ad avvitarsi verso l’implosione, tra manovre di cui veniva disconosciuta la maternità e bocciature sui mercati. È ironico anche che Truss annunci le dimissioni nel giorno in cui l’Economist la ritrae in copertina battezzando, con poca originalità e una settimana di ritardo sul Telegraph, la nascita di una presunta «Britaly». No, ilnon è diventata una: lainglese sta facendo molto. Per una volta, l’accostamento è infamante, ma per noi. Tory MPs are in disarray, and Liz Truss has become the human ...