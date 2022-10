In Francia un bonus da 7mila euro per chi compra un’auto elettrica

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Lapunta con decisione sulle auto elettriche. La conferma arriva dal Presidente francese Emmanuel Macron che, intervistato dalla testata Les Echos, ha annunciato che ilecologico per l’acquisto di veicoli elettrici sarà aumentato da 6.000 a 7.000per circa la metà delle famiglie, quelle che si trovano con le maggiori difficoltà economiche. Lo scopo è di rendere l’autoaccessibile a tutti. Obiettivi ambiziosi Macron ha dichiarato che entro il 2027 ha l’obiettivo di riuscire a produrre inun milione di auto ecologiche. Il, applicabile ai veicoli il cui prezzo risulta essere inferiore a 47.000, dovrebbe incentivare il mercato delle auto elettriche, come è avvenuto in altri paesi dove è stato anche abbassato il costo di ...

