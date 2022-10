Imprese | Anima Confindustria | ' per 2022 stima produzione meccanica +5 | 3%'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Milano, 21 ott.(Adnkronos) - "Le stime dell'ufficio studi diparlano di una modesta crescita per lanel, guidata soprattutto dall'export: in particolare, in termini di, si prevede un incremento del 5,3% rispetto allo scorso anno": Lo ha detto il presidente di, Marco Nocivelli, nel suo intervento all'assemblea nazionale dell'associazione, in corso a Milano. "Sebbene questo sia un segno positivo - ha evidenziato però Nocivelli, riferendosi alle aspettative di crescita - non si può non considerare come l'inflazione galoppante si rifletta sui datiti, il che fa pensare più a una crescita apparente. Ne risulta una prospettiva di grande precarietà che rende difficile pianificare lo sviluppo".