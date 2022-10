“Il tempo era finito” Alba Parietti chiede perdono a mamma Grazia e commuove

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha regalato sul suo profilo Instagram un momento di grande commozione attraverso una lettera a cuore aperto dedicata alla propriascomparsa nel 2010 dopo un ictus. Parole che trasudano tanta sincerità e intimità, soprattutto nel momento in cui la conduttrice ha dedicato uno spazio alle scuse e alla richiesta di, le parole perNon avrebbe potuto trovare parole migliori per parlare a sua madre in un modo così diretto e sincero, ma dopotuttoci ha abituati a questo negli anni e in tutte le altre occasioni della sua vita. “Era la mattina del 21 ottobre 2010, la mattina in cui per la prima volta in 49 anni mi hai chiesto aiuto”, ha così esordito la ...