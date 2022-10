Il ritorno di Federer | le apparizioni sul campo future del tennista dopo l’addio

(Di venerdì 21 ottobre 2022)al tennis di Roger, ilsvizzero soprannominato King Roger e famoso in tutto il mondo per le sue imprese sportive ai limiti dell’incredibile, è stato ufficializzato lo scorso settembre e ha lasciato fan e tifosi emozionati, ma indubbiamente anche disorientati: cosa ne sarà adesso di, il terzo membro dei The Big Three, il “trio non ufficiale” di giocatori di tennis da record composto da, lo spagnolo Rafael Nadal e il serbo Novak Djokovic?torna sul: l’evento UNIQLO a Tokyo La risposta esatta riguardo ilsvizzero non si può ancora avere, ma ci sono degli indizi che fanno ben pensare che non sia ancora arrivata l’ultima apparizione diin relazione al tennis: certamente ...

Unin campo.quasi. Rogerad un mese dal ritiro tornerà a mostrarsi in pubblico in occasione di un evento benefico. A Tokyo il 19 novembre andrà in scena UNIQLO LifeWear, kermesse ...... ma era stato già annunciato dai profili social del torneo ilal Masters 1000 di Parigi - ... un titolo che non vince dal 2015, quando ha vinto in finale contro Roger. Il torneo di ... Federer, ritorno a Wimbledon nel 2023: l'indiscrezione dall'Inghilterra L’addio al tennis di Roger Federer, il tennista svizzero soprannominato King Roger e famoso in tutto il mondo per le sue imprese sportive ai limiti dell’incredibile, è stato ufficializzato lo scorso s ...Sembra che il Maestro stia pensando di diventare opinionista televisivo. Il basilese potrebbe già essere in azione la prossima estate. La Svizzera non è l'unico Paese interessato ai suoi servizi.