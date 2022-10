Il ritorno al pop di Taylor Swift | il nuovo album si intitola “Midnights”

(Di venerdì 21 ottobre 2022), una delle cantautrici statunitensi più amate, è tornata al pop. Ilsie al momento della sua uscita ha mandato in crash Spotify. Di cosa parlaildiUscito fuori non a caso a mezzanotte, ha mandato Spotify in down e l’hashtag “” è già un trending topic su diversi social. Il(in italiano mezzanotti), che segna ilal pop diracchiude ben 13 canzoni, in ...

Un ritorno sulle scene in pieno stile "Swift" per la regina del country-pop americano, che torna dopo due anni con un album di inediti. Si intitola 'Midnights' e racconta le storie di 13 notti insonni nel corso di una vita, il nuovo album di Taylor Swift, il decimo in ordine di tempo che segna un ritorno al pop della cantante. Tredici tracce dedicate all'ora critica dei ripensamenti, dell'ansia, delle scelte giuste e di quelle sbagliate. Presente anche una collaborazione con Lana Del Rey.