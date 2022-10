DDay.it

Prima doppietta in Serie A per Khvicha Kvaratskhelia : due gol fantastici, ilstraordinario, e il georgiano adesso è già entrato nel cuore dei tifosi napoletani. Spalletti ...il, ha ...Prima doppietta in Serie A per Khvicha Kvaratskhelia : due gol fantastici, ilstraordinario, e il georgiano adesso è già entrato nel cuore dei tifosi napoletani. Spalletti ...il, ha ... Il primo parastinco da calcio smart parla italiano: milioni di dati per capire se sei davvero forte