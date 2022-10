Il price-cap “ricompatta” la Ue | ma funzionerà davvero? Le bollette scenderanno? Ecco come funziona l’accordo europeo sul gas

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si è convinti che queste misure potranno portare ad un riduzione della bolletta. Von der Leyen ricorda che ad agosto il gas costava 350 euro per Megawattora, «oggi, dopo le nostre misure prese sin qui, abbiamo un costo che oscilla tra 120 e 140 euro per Megawattora»

Lo fa limando, parola per parola, delle conclusioni che restano abbastanza ambigue da lasciare tutti e 27 soddisfatti a metà ma, per il partito dele del nuovo Sure sull'energia, l'intesa ...BRUXELLES - Nella notte, alla fine, i leader europei riescono a trovare un punto di incontro sulle misure per contrastare la crisi energetica , soprattutto sul. Ma si tratta di un accordo dai contorni tutti da definire . Il documento finale, infatti, è piuttosto vago: chiede alla Commissione di "sottoporre urgentemente decisioni concrete" su un ...Il premier ungherese ha twittato il video di un uomo che non riesce a prendere il bicchiere che gli viene lanciato al bancone. E sull'idea di un tetto al costo del gas chiude: "Non succederà" ...Continua il braccio di ferro fra leader Ue sul price cap , il tetto ai prezzi del gas che domina l’agenda del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre a Bruxelles. I capi di Stato… Leggi ...