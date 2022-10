Il peggiore è Fratoianni | “Ci manca il dicastero delle Colonie e delle Corporazioni” La Crusca lo bastona

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La palma dei peggiori tra i campioni di “rosicate” spetta a Nicola. Pensa di essere ironico, ma il peggior commento all’elenco dei ministri stilato dalla premier Meloni giunge da lui. “Nell’elenco dell’onorevole Meloni‘nuove’ denominazioni dei ministerisolo ile quello. Per il resto è la fotografia del tentativo di una restaurazione nell’Italia del 2022“. Non fa ridere. E non è nemmeno un commento politico. Il segretario di Sinistra Italiana, si lascia andare a un commento stizzito e bilioso, fuori da ogni contesto. Non gli garbano le piccole modifiche lessicali che la premier ha voluto aggiungere a taluni ministeri, conferendo loro ...