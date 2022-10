Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Veronica scappa da Milano per la vergogna

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ancora drammi nella vita di Ezio Colombo, dato che, come Gloria, potrebbere via dama per la. Ecco le nuovede Il. In casa Colombo gli animi si scaldano davvero sempre di più, soprattutto dopoin modo ingenuo si è lasciata andare ad uno sfogo con il giornalista amico di Marco, il quale è riuscito a farsi confessare che nel privatoed Ezio sono una coppia. L’uomo aveva assicurato a Marco che la storia della famiglia di Stefania verrà pubblicata solo in relazione a ciò che è possibile rendere pubblico, insieme al fatto che Gloria ed Ezio sono solo dei buoni amici… ma l’articolo pubblicato avrà disatteso tutte le ...