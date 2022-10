Il nuovo allarme sulla «povertà relativa»

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In Italia secondo i dati del rapporto Caritas “L’anello debole”èdove un italiano su 10 lotta contro l’indigenza. Infatti i poveri assoluti nel nostro Paese nel 2021 sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini. Una fotografia che desta preoccupazione soprattutto perché i piu colpiti sono i giovani che hanno “ereditato” dalle famiglie di appartenenza unache si trasmette “di padre in figlio” per cui occorreranno almeno cinque generazioni affinché una persona che nasce in una famiglia povera possa raggiungere un livello medio di reddito. Dal rapporto emerge inoltre che non esiste una sola: ce ne sono tante, acuite dai disastrosi effetti della pandemia, ancora in corso, e dalle ripercussioni della vicina guerra in Ucraina. Solo nel 2021 quasi 2.800 Centri di Ascolto Caritas ...