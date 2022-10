Il manager russo arrestato a Malpensa non verrà estradato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nonsubitoper gli Stati Uniti Artem Uss, il40enneall'aeroporto dimentre si stava imbarcando per Istanbul. Lo ha deciso il giudice Roberto Peroni Ranchet della Corte d'Appello di Milano, davanti al quale il40enne è comparso questa mattina, dicendo di non voler lasciare l'Italia. Il 40enne è stato bloccato mentre saliva su un aereo in partenza per la Turchia, nell'area delle partenze per l'Asia. Appena ha consegnato il suo passaporto agli agenti, per lui sono scattate le manette. Per il momento, però, Uss non lascerà il carcere di Busto Arsizio, dove si trova da ieri sera. Figlio del governatore della provincia siberiana del Krasnoyarsk, Alexander Uss, è accusato insieme ad altri quattro cittadini russi di ...