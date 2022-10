Il grande biscotto | il Garante apre un’istruttoria sulle nuove policies sui cookies di alcuni giornali

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sempre nel solco di quanto osservato in questi giorni, arriva una ulteriore specifica da parte deldella Privacy rispetto a quello che sta accadendo su diverse testatestiche italiane, che stanno aggiornando le propriesui. Stiamo dedicando a questo tema un approfondimento a puntate, chiamato Il. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, con cui ildella Privacy aveva annunciato una verifica rispetto a quanto stava accadendo nel panorama dell’editoria italiana, l’autorità ha comunicato che verranno aperte «una serie di istruttorie per accertare la conformità di tali iniziative con la normativa europea». LEGGI ANCHE > Il: ildella privacy ...

Giornalettismo

Lei è 'Amara Miravigghia' , pralinanata all'Istituto 'Antonello' di Messina, scuola ...soddisfazione da parte dell'associazione Ulisse che inserisce così nel proprio curriculum di ...Lei è 'Amara Miravigghia', pralinanata all'Istituto 'Antonello' di Messina, scuola ...soddisfazione da parte dell'associazione Ulisse che inserisce così nel proprio curriculum di ... Garante sui cookies, aperta una istruttoria | Giornalettismo Nella premessa, tuttavia, l'autorità specifica che, in linea di principio, non si vieta la subordinazione dell'accesso del contenuto all'atto di accettare i cookies ...Mentre Carolina cerca di distrarsi in cucina a fare i biscotti con Elenoire è ancora turbata dallo scontro avuto con la sua compagna di avventura e cerca supporto dal VIP Edoardo.Giaele è ancora offes ...