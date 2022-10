Il Golden Boy | una storia di giovani fenomeni lunga 19 anni | qui sbocciano i predestinati del calcio europeo

Pablo Gavi del Barcellona è il2022. Il vincitore del premio istituito da Tuttosport, grazie all'idea del giornalista Massimo Franchi, per il miglior calciatore U.21 protagonista in un club europeo è stato annunciato ...Architetto del Milan campione d'Italia, Paolo Maldini vince il Best European Manager . Il Direttore dell'area tecnica dei rossoneri ha disegnato un mix perfetto tra talento, esperienza e giovani per ...Una storia di giovani fenomeni, lunga ormai 19 anni. L'European Golden Boy, il premio più ambito per i calciatori che cominciano la propria carriera con l'effigie dei predestinati, nasce nel 2003 ed è ...Il premio assegnato da Tuttosport è andato a Gavi, centrocampista del Barcellona. Al saluzzese il Best Italian Golden Boy ...