Il film The Menu | non solo thriller-comedy culinario | ma anche una sottile e deliziosa critica sociale recensione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) IlTheè un’esperienza culinaria esclusiva. Così veniamo introdotti per la prima volta alla nuova pellicola di Mark Mylod, regista e produttore del team della serie Succession, presentato al TorontoFestival e poi alla Festa del Cinema di Roma. IlTheè una(le battute graffianti, il tratto di Adam McKay, qui produttore, si sente), maun(la serata dallo chef stellato si rivela piena di sorprese scioccanti) ambientato nel mondo della cucina. In realtà il cibo, curato nei minimi termini dal famoso, severo e perfezionista chef Slowik (Ralph Fiennes spaventosamente agghiacciante), èun pretesto per raccontare una società classista, che col passar del tempo è diventata avida di denaro, ...

La pellicola sarà prodotta da Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, Lorenzo Mieli perApartment Pictures, società di Fremantle, e Jonas Dornbach per Komlizen...(Westworld) e Steven Hoban (InTall Grass). TRAILER Vantaggi Amazon Prime: Consegne in 1 ora (alcune città) Accesso ad offerte anticipate Spedizioni gratuite Amazon Prime Video incluso cone ...Emergono nuovi dettagli e particolari sul caso di presunta estorsione e ricatto che ha coinvolto Pogba e il fratello: è stato pubblicato un ...La recensione di The Fabelmans film scritto e diretto da Steven Spielberg che si inspira alla sua adolescenza per raccontarci la sua storia con il cinema ...