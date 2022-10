Il fenomeno astronomico visibile in tutta Italia | cosa accadrà il 25 ottobre

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Conto alla rovescia per uno dei fenomeni astronomici più attesi e suggestivi, l'eclissi parziale di sole. Il 252022 lo spettacolo nei cieli sarà imperdibile e con le dovute precauzioni, l'evento sarà perfettamenteanche dall', dove il disco solare verrà “rosicchiato” al massimo del 30% circa. Come spiegano gli esperti di Edulnaf, il picco massimo dell'oscurità (fino al 20%) si osserverà intorno alle 12.20 con le regioni settentrionali e orientali maggiormente favorite dal. La mappa in 3D a cura di Timeanddate mostra quali sono le aree del pianeta dove il disco solare si oscurerà maggiormente: si tratta della Russia europea e del Kazakhstan con l'80% di copertura del Sole. Inle percentuali oscillerranno tra il 20,89% di Bolzano e il 9,17% che vedranno gli ...

