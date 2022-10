Il costo del gas passa dai privati | non dalle scelte dell' Unione europea

eDotto - Informazione Professionale

... Le ragionicaloprezzogas Tra tensioni e promesse il vertice Ue raggiunge un accordo (minimo) sull'energia Della giornata20 ottobre meritano evidenziare due fatti: Da un lato, il ......gas che è sceso di un altro 10% e questo secondo Draghi mostra "la bontà delle nostre proposte' che 'si tradurranno presto in bollette più basse'. In tema di interventi per contrastare un... Fondo Nuove Competenze: come (ri) calcolare il costo del lavoro Aziende farmaceutiche, associazioni di pazienti, farmacisti e opposizione in consiglio regionale sono scesi in campo in questi giorni contro la nota della direzione regionale della sanità umbra con la ...L'accordo raggiunto dal Consiglio europeo non avrà alcun impatto sui mercati. Molto più efficaci per consolidare la riduzione dei prezzi potranno essere invece le azioni su domanda e offerta ...