IL CANTANTE MASCHERATO | MILLY CARLUCCI AL SABATO TRA NOVITÀ E CONFERME ANTEPRIMA

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 21 ottobre 2022)– Mentre Ballando con le Stelle procede come un treno ad alta velocità,inizia a pensare alla nuova edizione de Il, la sua più azzardata scommessa per il pubblico di Rai1. Una scommessa vinta perché in tanti avevano scommesso, qualcuno sperato ma non faremo nomi e cognomi, in un sonoro flop e in una chiusura alla prima edizione. ILDAL 1 APRILE O PIÙ AVANTI La versione italiana del format coreano The Masked Singer tornerà su Rai1 in primavera. La data segnata sul calendario è1 aprile ma la decisione definitiva non è stata ancora presa. Potrebbe slittare più avanti ma rimane confermata il giorno della settimana, rendendo cosìla ...