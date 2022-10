Identità digitale europea | le battaglie nascoste

Leggi su wired

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Standard da definire. Imprese in lizza per assicurarsi gli appalti per app e servizi. Stati divisi sugli schemi di sicurezza. Le barricate dell'Europarlamento sulla privacy in rete. La costruzione di un'comunitaria scatena scontri e divisioni. L'inchiesta di Wired