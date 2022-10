I viaggiatori | il trailer del film di Ludovico Di Martino che ci porta nella Roma fascista di Benito Mussolini

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ne Iun gruppo di ragazzi si trova intrappolatodel 1939: ecco ildelSky Original prodotto da Sky Studios e Groenlandia. Sky ha appena diffuso ilde ISky Original diDi, prodotto da Sky Studios e Groenlandia, che dal 21 novembre sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW e che sarà presentato in anteprima ad Alicecittà il 22 ottobre. La pellicola racconta una storia d'avventura che vede come protagonisti un gruppo di ragazzi che, grazie a una strana macchina del tempo, viaggeranno fino al 1939,di ...