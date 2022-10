I primi incontri di Giorgia Meloni premier | Macron e Zelensky

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Prima la telefonata, poi il viaggio. Dopo aver definito la Ue e la Nato come caposaldi del suo governo,ha intenzione di dare un segnale forte per rispondere alle provocazioni di Silvio Berlusconi su Vladimir Putin. Per questo ha intenzione di sentire al telefono il presidente dell’Ucraina Volodymyrnon appena il nuovo esecutivo sarà varato. Ma nei suoi piani, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, c’è anche un viaggio a Kiev. Anche per calmare gli animi dopo le affermazioni di Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente, che aveva parlato del leader di Forza Italia «sotto effetto della vodka di Putin». Per questopensa di accettare l’invito rivoltole dal presidente ucraino. E riflette anche sulla possibilità che l’Italia diventi garante della sicurezza dell’Ucraina. Il primo incontro con un ...