I Pinguini Tattici Nucleari pubblicano il video del loro ultimo singolo Ricordi

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) , al primo posto della classifica delle radio Disponibile da oggi ildi. Già certificato disco d’oro,è oggi al primo posto della classifica Earone ed è il brano più suonato della settimana dalle radio italiane: un nuovo, ennesimo successo per, la band da record che ha recentemente ottenuto un clamoroso sold out in sole 12 ore per il live a San Siro dell’11 luglio 2023. Neldi, grazie alla magistrale interpretazione del pluripremiato attore, regista e sceneggiatore italiano Sergio Rubini, prende vita la delicatissima storia di un amore che non cede al buio. Fotografie, colori, sapori innescano flashback che sbiadiscono e si perdono con il passare del tempo, ma grazie ai piccoli gesti le ...