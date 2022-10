Harry Potter | l’incredibile regalo ai fan per celebrare il 25° anniversario | Sapete quanto valgono?

Di Daniele - 21/10/2022 In occasione del venticinquennale dall'uscita del primo libro della saga di, verranno lanciate speciali monete da collezione Per celebrare i 25 anni dall'uscita del primo libro di una delle saghe più amate, sia su carta che al cinema, è stato concretizzato un ...La nuova 'gola profonda' del franchise diha svelato un altro squisito aneddoto: parliamo di Tom Felton , interprete di Draco Malfoy e autore di un libro di memorie dal titolo ' Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up ...Harry Potter, una star del franchise ha scambiato Gary Oldman per un addetto alle pulizie sul set: l'incredibile aneddoto su Sirius Black ...Felton, che ha interpretato Draco Malfoy nella serie di otto film, dice di voler fare la sua parte per abbattere il tabù della salute mentale e la ...