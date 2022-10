Hamilton sul Budget Cap | Se quando si sbaglia non si paga | non ha senso

Pena certa e commisurata all'infrazione fatta, altrimenti non ha senso continuare con il budget cap . Questo è il pensiero di Lewische, durante la conferenza stampa dei piloti che precede il weekend di gara del GP degli Stati Uniti , ha espresso chiaramente la sua opinione sulla vicenda. Per il sette volte campione del ...... suo fratello Burton (Jack Reynor) e la loro madreletto di morte, vivono la loro vita in un ... Cherise Nuland Louis Herthum: Corbell Pickett Katie Leung: Ash Melinda Page: Ella Fisher ...Il sette volte campione del mondo, alla viglia del GP di Austin, ha detto la sua sulla vicenda che vede la Red Bull in attesa di giudizio certo da parte della FIA ...Parole forti del pilota britannico su quello che è il tema principale delle ultime settimane di F1, lo sforamento del budget cap da parte di Red Bull, che nel frattempo ha vinto il secondo titolo mond ...