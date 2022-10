Hai rotto il | Dai mandami a f Lite furibonda a fine diretta al Gf Vip

Tu parli solo di caz*ate Charlie! Miil caz*o, non ti avvicinare! Miil caz*o!". Gli altri accorrono concitati e tentano di riportare invano la pace Poco dopo Amaurys Perez si ...'Tu parli solo di ca...e Charlie! Miil c..o, non ti avvicinare! Miil ca..o!' . Ma come ha preso inizio questa furiosa lite al GF Vip 7 tra Amaurys e Charlie I gieffini si ...Il racconto vincitore del Premio «La scrittura non va in esilio» 2022 ideato dal Centro Astalli. Padre Ripamonti: «Educare le nuove generazioni al rispetto dei diritti umani» ...Tensione alle stelle dopo la puntata tra alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: Amaurys ha attaccato Gnocchi per ragioni non chiare ...