Hai rotto il | Dai mandami a f Lite furibonda a fine diretta al Gf Vip

Charlie Gnocchi demolito da Amaurys Perez: parole di fuoco nella notte " Tu parli solo di ca**ate, Charlie! Miil ca**o! () Falso di m**da! Vai a sfogarti in confessionale! ": queste, solo ...Un rapporto speciale quello tra padre e figlio che in alcune occasioni hannol'imbarazzo ... I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza, oggi non posso che dirti grazie perchèil dono di ...Al termine dell'ultima puntata del reality si è consumato un acceso scontro tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi per l'atteggiamento di quest'ultimo nella Casa e sono volate parolacce e insulti ...Gf Vip 7, Carolina Marconi scoppia in lacrime: la lite tra Amaurys e Gnocchi le ricorda le violenze del passato.