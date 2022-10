Ha parlato con Mattarella? | Berlusconi risponde così | occhio al video inedito | Guarda

(Di venerdì 21 ottobre 2022) "Hapresidente lei?": un giornalista ha fatto questa domanda a Silviomentre quest'ultimo lasciava il punto stampa a seguito delle dichiarazioni di Giorgia Meloni al Quirinale. Il cronista, insomma, ha chiesto al Cav se avesse avuto modo di scambiare due parole col presidente della Repubblica o se invece avessesolo la leader di Fratelli d'Italia. Il presidente azzurro, però, ha solo sorriso e in maniera vaga ha risposto: "Tutto bene". I leader del centrodestra sono rimasti per 7 minuti con, poi Meloni ha preso la parola davanti ai giornalisti: "Tutta la coalizione ha dato una indicazione unanime, come rappresentanza parlamentare, proponendo la sottoscritta per il mandato di formare il nuovo governo". La preoccupazione fino a questa mattina era che il Cav potesse ...

RaiNews

Si eradella fedelissima di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, poi di vari tecnici. Meloni ... L'annuncio di Zampetti al Quirinale - VIDEO Autore di oltre 220 pubblicazionipiù di 4700 ...E poi abbiamodi farfalle. Ho chiesto loro se conoscessero il ciclo di una farfalla. Tutti ... È tornatoversi straordinari, come questi: "Ti sei appoggiata in queste quattro mura, qualcuno ... Liz Truss: "Ho parlato con il Re e ho rassegnato le dimissioni" Il terzino del Napoli, Mathías Olivera, ha parlato a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal. Qual è il bilancio della prima parte di stagione "Sono molto contento per come sto andando io e la ...Nico Mannion, playmaker della Virtus Bologna ed ex giocatore dei Golden State Warriors, ha parlato della possibilità di vedere la prima scelta del Draft Nba 2022 Paolo Banchero, con la canotta della N ...