Gubbio | pranzo di pesce al ristorante finisce male | dissenteria e vomito Intervenuto 118

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Vanno a pesca di tonni e decidono di riunirsi per mangiarli, senza immaginare quello che sarebbe accaduto poco dopo. I testimoni parlano di “scene apocalittiche”., nausee, attacchi diper una quarantina di persone che si sono sentitein undidopo aver mangiato delcrudo, a quanto pare non abbattuto bene. Si tratta di tonni pescati da loro stessi, visto che i commensali sono tutti membri di una società di pesca sportiva. Il fatto è accaduto cinque giorni fa ma la notizia è stata riportata solo oggi dal Corriere Adriatico.

...di, dove i membri di una società di pesca sportiva si erano riuniti a per festeggiare il tonno appena pescato. E' quello che descrivono alcuni audio e foto, dai toni splatter, del..." Raga, ma la storia di queste povere persone che durante unsi caca*o addosso letteralmente....la cosa più bella che poteva accadere in Italia 2022 ", ha scritto un utente a cui ha ...Vanno a pesca di tonni e si riuniscono per mangiarli, ma il pranzo a Gubbio finisce nel peggiore dei modi. I membri di una società di pesca sportiva, sono rimasti vittime di un attacco di dissenteria… ...A Gubbio, un gruppo di pescatori si è sentito male durante un pranzo di pesce. Sul posto sono arrivati i soccorsi.