Gubbio | mangiano i tonni auto-pescati crudi e si sentono male al ristorante | “Scene apocalittiche | vomito e dissenteria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Quella che doveva essere un’allegra scampagnata tra pescatori è finita, come direbbe il maestro Andrea Camilleri, “a schifio”. Siamo a, domenica 16 ottobre: i membri di una società di pesca sportiva si sono dati appuntamento in undel centro per mangiare iche avevano pescato. Peccato però che dopo aver consumato il pesce-pescato, tra l’altro – secondo quanto riferiscono i media locali – pure crudo, hanno iniziato a sentirsi, tra attacchi diacuta e. Così per il gruppo, formato da una quarantina di persone, è iniziato l’incubo: chi scappava in bagno, chi invece correva a vomitare fuori dal locale. Nelsi è creato il panico e sono dovute intervenire delle ambulanze per soccorrere i ...