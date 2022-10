Gualtieri incontra il presidente argentino Alberto Fernández

Hanno accompagnatonel colloquio - replicato anche con il governatore di Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta - l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, e il ...Buenos Aires, 20 ottobre 2022 Il sindaco di Roma Roberto, a Buenos Aires per il C40, il summit che riunisce i sindaci delle più importanti città del mondo, ha fato visita all'associazione "Abuelas de Plaza de Mayo", che lavora per restituire alle ...Il presidente argentino Alberto Fernández ha ricevuto nella Casa Rosada di Buenos Aires, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per un lungo e intenso colloquio riguardante le sfide globali e l'impegn ...(Agenzia Vista) Buenos Aires 20 ottobre 2022 Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è a Buenos Aires per partecipare al C40, il summit che riunisce i sindaci delle più importanti città del mondo. Il pr ...