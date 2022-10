Gravina | nomina è Abodi straordinaria notizia per sport italiano

"Ladi Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per lo sport ... Il presidente della Federcalcio, Gabriele, commenta così all'ANSA l'incarico di ministro per ..., del Movimento cinque stelle, Castrataro che guida una coalizione di centrosinistra, e ... Sarà sufficiente attendere ladel prossimo ministro della Salute, per capire se la sanità ...(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "La nomina di Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, è una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare. E' un dirigente ..."La nomina di Andrea Abodi, al quale auguro buon lavoro, e' una straordinaria notizia per lo sport italiano e per il calcio in particolare. E' ...