Gravina | «Nomina Abodi straordinaria notizia La Meloni ha ridato dignità»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato delladi Andreacome nuovo Ministro dello Sport Andreaè il nuovo Ministro dello Sport. Gabriele, all’ANSA, ha così commentato la. LE PAROLE – «Ladi Andrea, al quale auguro buon lavoro, è unaper lo sport italiano e per il calcio in particolare. E’ un dirigente di spessore che sa coniugare visione e pragmatismo, quello che ci vuole per sostenere le migliaia di società sportive attualmente in difficoltà. Ringrazio la Presidenteper aver datoal nostro mondo con l’indicazione di un vero e proprio Ministero e per aver scelto un serio ...