Grande Fratello Vip 7 | l’opinione di Chia sulla decima puntata

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A ‘sto giro ha pienamente ragione Alfonso Signorini. Quella vissuta da Marco Bellavia al Gf Vip 7 è stata oggettivamente una delle più brutte pagine che non solo la storia dei reality show ma proprio l’intera televisione italiana ricordi, ma al contempo la perfetta occasione per puntare i riflettori su quanto la salute mentale sia incredibilmente importante, specie in una società come quella odierna che tende a metterla spesso alla prova. Una società talmente frenetica ed egoista che si è persa quasi completamente la voglia di ascoltare le persone, di provare a comprenderle. Ci si incontra per strada, ci si chiede “Come stai?” ma a quanti importa davvero la risposta che si riceve? Che sia “alla!” o “eh, così così…“, nella maggior parte dei casi quell’interazione non cambierà di una virgola. Purtroppo. Sentiamo tutto, ma quasi mai ascoltiamo davvero. Capita ...