Governo | Scalfarotto | ' con Roccella manifesta volontà far regredire Italia'

triestecafe.it

La critica diAssegnare famiglia e pari opportunità a Eugenia Roccella rappresenta la manifesta volontà del nuovodi far regredire l'Italia sul fronte dei diritti e delle libertà ...Nomina che provoca la reazione scomposta di Ivandi Italia Viva: 'Assegnare famiglia e pari opportunità a Eugenia Roccella rappresenta la manifesta volontà del nuovodi far ... Governo, Scalfarotto: "Luna di miele finita un minuto dopo elezioni!!" Concentrazione, didattica e segnali d’identità alla ricerca della prima continuità di rendimento in campionato. Dopo aver superato indenne l’ostacolo Audace Cerignola, dopo aver cancellato il sortileg ...Sin dal primo momento in cui Giorgia Meloni ha letto il suo nome nell’elenco dei ministri, è scattata qualche polemica. Eugenia Roccella è la nuova ministra della Famiglia e Natalità del governo Melon ...