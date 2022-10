Governo | Renzi | ' in bocca al lupo a Meloni | noi all' opposizione ma facciamo il tifo per l' Italia'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Domani sapremo i ministri, la settimana prossima saremo in Senato per motivare le ragioni del nostro no al: vi farò sapere l'orario del mio intervento in Aula". Lo scrive Matteonella sua enews. "Voteremo contro la fiducia, ovviamente. Ma questo non mi impedisce di fare - fin da adesso - un grande inala Giorgiae ai ministri che sta scegliendo. Dano spero che siano all'altezza delle sfide di questo tempo complicato. Noi siamo e saremo all'mae faremo sempre ilper l'", aggiunge il leader di Iv.

