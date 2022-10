Governo | Orlando | “Per l’Italia gravi rischi dopo le dichiarazioni di Berlusconi”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) BOLOGNA – E’ una “follia” la discussione che si è apertaledel leader di Forza Italia Silvio, proprio nel momento in cui “si sta formando il” e in questa “situazione economica precaria e incerta”. Questo “esponea una generale incomprensione a livello europeo”. Lo ha detto il ministro uscente del Lavoro, Andrea, a margine del convegno “L’economia sociale” organizzato a Bologna. “Credo che sia davvero una follia che mentre si forma unsi apra questo tipo di discussione, con queste modalità – ha spiegato– Questo significa esporressimi che ne indeboliscono il profilo in un momento in cui purtroppo la ...

La Svolta

...vicende umane dei protagonisti una coppia in crisi interpretati da Margherita Buy e Silvio, ... le truppe dovevano entrare in Ucraina, in una settimana raggiungere Kiev, deporre ilin ...'Vogliamo scongiurare le chiusure portando all'attenzione del, e della politica in generale,... Nicola Giuntini , e il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella- . Per farlo c'è ... Ultimo'ora: Governo: Orlando, 'foto fake Improprio La Russa, ora è garante tutti senatori' BOLOGNA - E' una "follia" la discussione che si è aperta dopo le dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, proprio nel momento in cui ...Non è escluso che i liguri Rixi e Gianni Berrino, senatore sanremese in quota Fratelli d'Italia, possano essere nominati sottosegretari. Nello scorso governo la Liguria era rappresentata dal ministro ...