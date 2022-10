Governo Meloni | tutti i ministri del nuovo esecutivo – La gallery

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo le consultazioni più veloci che si siano viste in decenni. La premier in pectore Giorgiaha presentato la lista deidel suo. Tanti nomi già si sapevano. C’è qualche ballottaggio che è stato risolto solo all’ultimo, e persino alcune sorprese. In questa, Open vi racconta chi sono i nuovi membri del Consiglio, tra carriera, orientamento politico e curiosità. Tutte le grafiche di questo articolo sono a cura di Vincenzo Monaco L'articolo proviene da Open.