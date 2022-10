Governo Meloni | novità e conferme Tutti i nomi dei nuovi Ministri

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Chi è Gilberto Pichetto Fratin, il ministro della Pubblica amministrazione del...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Matteo Salvini, chi è il ministro delle Infrastrutture del"Cominciamo bene", ...(Adnkronos) – Una concessione alla grammatica ‘sovranista’ per il governo Meloni. Cambiano nome alcuni ministeri e non è solo una questione formale. Il ministero dello Sviluppo economico diventa ...Chi è Andrea Abodi, il nuovo Ministro dello Sport del governo di Giorgia Meloni Scopriamo qualcosa di più sull’uomo che guiderà lo sport italiano. Si va formando il nuovo governo italiano, guidato ...