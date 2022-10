Governo Meloni | Musumeci | “Pronti a risollevare l’Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Una grande emozione. Una grande soddisfazione, che conferma il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni alla presidenza della Regione Siciliana. Il coronamento di una vita dedicata alla politica”. Così Nellocommenta all’Adnkronos la nomina a ministro del Sud e del Mare. “Una grande responsabilità -aggiunge- che affronterò con impegno e dedizione. Grazie a Giorgiae agli altri leader del centro destra per la fiducia che hanno riposto in me.”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.