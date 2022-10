Governo Meloni | ministro Cultura | chi è Gennaro Sangiuliano

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Giornalista e scrittore,, al timone del Tg2 dal novembre del 2018, è il nuovodella, succedendo al dem Dario Franceschini. Napoletano doc, classe 1962,nonostante la formazione giuridica, coltiva una vera e propria passione per la storia contemporanea, pubblicando una serie di saggi accanto all’attività giornalistica. Si laurea infatti in Legge all’Università Federico II di Napoli, per poi conseguire il dottorato di ricerca in Diritto ed economia presso lo stesso ateneo e il master in Diritto privato europeo presso l’Università La Sapienza di Roma. Docente alla Lumsa, all’Università La Sapienza e alla Luiss, il titolare del dicastero di via del Collegio Romano firma anche una serie di saggi tra i quali ‘Giuseppe Prezzolini: l’anarchico ...