Governo Meloni | Lollobrigida | “Ministero come in Francia | difenderemo nostri prodotti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Il nuovonon è inedito, lo hanno anche in, hanno difeso meglio i loro. Riteniamo sia in linea con la vocazione che avremo anche noi, difendere i”. Così Francesco, neo-ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, arrivando in Senato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.