Governo Meloni | la prima donna premier della storia italiana

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Giorgiaè la. Unavolta che avvicina l’Italia al resto dell’Europa su un terreno, la parità di genere, che la vede ancora in evidente ritardo, soprattutto guardando alla politica e al numero di donne entrate in Parlamento con le ultime elezioni.condividerà la leadership al femminile, in Europa, con altre donne ma sarà l’unica tra i Paesi più grandi, se si fa eccezioneFrancia, con Elisabeth Borne, che però ha un sistema presidenziale con uomo, Emmanuel Macron, alla guida del Paese. Espressioneleadership femminile in Europa è Ana Brnabi?, dal 2017 primo ministroSerbia oltre che quinto ...