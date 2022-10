Governo Meloni | il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano è il nuovo ministro della Cultura

... durante le dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Mattarella, Giorgiadice di essere stata indicata dal centrodestra per formare il prossimo. / QuirinaleFOTOGALLERY Ansa/Ipa/LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, chi sono i nuovi ministri. FOTO La leader di Fratelli d'Italia ha accettato l'incarico del capo dello Stato ...Solo altre quattro volte, e cioè con Pella, Leone I, Andreotti V, Berlusconi IV, il presidente del Consiglio incaricato ha bruciato i tempi per dare vita all'esecutivo ...sono i tre ministri veneti all’interno del nuovo Governo presieduto da Giorgia Meloni. Convinto garantista, Nordio - che è originario di Treviso e ha 75 anni - dopo la carriera in magistratura ...