Governo Meloni | Berlusconi ‘compensa’ Giustizia con Energia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Alla fine della fiera Silvioincassa 5 ministri, uno in più della Lega, tre con portafoglio (Esteri; Transizione ecologica e Università), due senza (Riforme e Pubblica amministrazione). Nel Consiglio dei ministri approdano per la prima volta il numero due del partito, il deputato Antonio Tajani, nella doppia veste di responsabile della Farnesina e vicepremier (è stato in pole come capo delle feluche sin dall’inizio e ha resistito nonostante la bufera che tra travolto il Cav per gli audio rubati filoputiniani) e l’ex presidente del Senato, riconfermata a palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, assegnata alle Riforme dopo essere stata trai papabili alla, almeno nelle intenzioni dell’ex premier. Ritorna a palazzo Chigi (è stata ministro senza portafoglio delle Politiche Ue nel...

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Chi è Nello Musumeci il ministro del Mezzogiorno delForza Italia: i "falchi", ...In un primo momento era stato indicato da Giorgiaalla guida del ministero dell'Ambiente, destinato a occuparsi dei dossier più delicati sui ... che aveva ricoperto quel ruolo durante il...E l'emblema del caos interno è il giallo Pichetto-Zangrillo. Il nome di Gilberto Pichetto nel pomeriggio di trattative è rimbalzato dal Mite al Mise fino alla Pubblica amministrazione, come annunciato ...Un uomo di sport e politica al Ministero per lo Sport e i giovani: come annunciato da Giorgia Meloni, nella squadra che governerà il nostro Paese in seguito alle elezioni del 25 settembre ci sarà anch ...