Governo | Mattarella convoca Meloni alle 16 30 | “Centrodestra unito mi ha indicato come premier”

A Giorgia Meloni l'incarico di formare il nuovo: convocazione del Presidente della Repubblica, Sergioalle 16:30 di venerdì 21 ottobre, dopo il termine delle consultazioni per formare il. Le tappe della giornata Come ......con una minuscola risata davanti alle telecamere che tutta la coalizione ha proposto al presidente"l'indicazione della sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo". ...L’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la delegazione del centrodestra è durato 11 minuti (anche se qualcuno dice di averne cronometrati appena 7). E Meloni: «Colloquio lamp ...(LaPresse) La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni lascia i suoi uffici alla Camera dei Deputati dopo le consultazioni con il ...