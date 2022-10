Governo | Mattarella convoca Meloni al Quirinale per le 16 | 30 Dopo le consultazioni l' incarico

...di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra ha incontrato il Presidente, ha convenuto con il presidente sulla necessità di dare a questa nazione un nuovonel ...L'incontro della delegazione del centrodestra conal Colle è durato 7 minuti. La leader di Fratelli d'Italia: 'Necessità di dare a questa nazione un nuovoprima possibile. Tutta la coalizione ha dato indicato me come ...ROMA (ITALPRESS) – “La delegazione di centrodestra ha convenuto sulla necessità di dare a questa Nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile, le urgenze sono moltissime”. Così la presidente di ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16,30 di questo pomeriggio, al Palazzo del Quirinale, l’onorevole Giorgia Meloni.