Governo | mare | sovranità e natalità | anche nei nomi dei ministeri il segno della novità**

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott (Adnkronos) - Cambia il governo e cambianodei. Con un lessico indicativo'mission' che si è data Giorgia Meloni con il suo esecutivo. Così, il ministero dello Sviluppo ecoco diventa ministero delle Imprese e del made in Italy, guidato da Adolfo Urso. A Francesco Lollobrigida tocca, invece, guidare il neo dicastero dell'Agricoltura ealimentare, già ministero delle Politiche agricole. Un piccolo 'upgrade', ma non di poco conto, quello che tocca a Matteo Salvini, al lavoro alle Infrastrutture e mobilità sostenibile, oltre che come vicepremier. E' durato, invece, solo una stagione il ministeroTransizione ecologica, ribattezzato dalla nuova premier Ambiente e sicurezza energetica e ...

... Alessandra Locatelli (Disabilità), Nello Musumeci (Politiche dele sud), Eugenia Maria ...portafoglio " perché non preposti ad alcun dicastero ma che fanno comunque parte della squadra del...Durante ilBerlusconi IV ha ricoperto l'incarico di ministro per la semplificazione ... Ministero per le Politiche dele per il Sud, sen. Sebastiano Musumeci Sebastiano Musumeci, senatore ...Roma, 21 ott. (askanews) - Un'ora e venti di colloquio nel salone alla vetrata tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier incaricata Giorgia Meloni.La durata dell'incontro aveva ...Presidente della Regione siciliana nella legislatura appena conclusa, Nello Musumeci, 67 anni, bancario e giornalista pubblicista, è uno dei volti storici della destra in Sicilia degli ...